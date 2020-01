Les feux de l'amour - Episode du 10 janvier 2020

Michael surprend Gloria en train de masser Jack et demande des explications. Phyllis et Ravi se lient d'amitié en travaillent toute la nuit pour pourvoir lancer l'application de cabines d'essayage virtuelles. Nikki rassure Victoria en affirmant que Reed est un adolescent et qu'il n'a rien fait de mal. Victoria se radoucit et demande à son fils de lui jouer un morceau. Paul tente de convaincre Lauren de ne pas payer la rançon pour Scott car cela ne garantit pas sa libération.