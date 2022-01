Les feux de l'amour - Episode du 10 janvier 2022

C’est le jour du procès de Nikki, Victoria et Sharon. Leurs avocats affrontent Christine. Mariah et Kyle demandent un donneur d’organe pour Lola, en direct sur G Buzz, ce qui calme les relations entre Arturo et Kyle. Arturo l’autorise à voir Lola. Kyle passe un test pour le don d’organe, mais lui non plus n’est pas compatible. Rey décide de ne pas dénoncer Mia après qu’il ait appris sa grossesse. Ils se projettent vers l’avenir.