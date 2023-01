Les feux de l'amour - Episode du 10 janvier 2023

Phyllis et Nick reviennent sur la nuit qu’ils ont passée. Alors qu’elle lui explique que cela n’était qu’un moment d’égarement, elle en profite pour lui parler de la proposition de Victor. Elle finit par convaincre Nick d’accepter de remplacer Victoria pendant sa convalescence. A son réveil au Society, Kyle et Summer découvrent Lola et Théo dans les bras l’un de l’autre.