Les feux de l'amour - Episode du 10 janvier 2024

Après les aveux de Naya sur Richard, Amanda est furieuse des mensonges de la famille Ames. Imani arrive et lui annonce que leur mère est allée se dénoncer pour le meurtre de Richard à la police. Sally est ravie que Summer parte en Italie. Summer annonce à Lauren qu’elle quitte Jabot Collection. Kyle essaie de la retenir, mais Nicholas et Phyllis, bien qu’ils comprennent qu’elle leur cache quelque chose, ne tentent pas de l’en empêcher. Abby rencontre Stitch par hasard et ils échangent leurs souvenirs.