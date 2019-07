Les feux de l'amour - Episode du 10 juillet 2019 - Premières minutes

Paul et Dylan tentent de comprendre comment Chelsea et Connor ont réussi à s'échapper. Dylan découvre une image de vidéosurveillance sur laquelle il voit Chelsea et Connor monter dans une voiture. Il hésite à communiquer cet indice à Paul, mais il finit par lui dévoiler la vérité. Adam, Chelsea et Connor se sont réfugiés dans un chalet en attendant l'arrivée d'un avion, censé les emmener vers leur nouvelle vie. Mais lorsque Connor a de la fièvre et qu'il a besoin de médicaments, Adam décide de se rendre à la police. Lily explique à Neil qu'elle a retrouvé sa mère, Lucinda, mais qu'elle n'a pas pu lui rendre visite. Neil décide d'aller la voir.