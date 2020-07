Les feux de l'amour - Episode du 10 juillet 2020

Soutenu par Sharon, Nicholas annonce à Faith, qui vient tout juste de rentrer de colonie de vacances, qu'il a emménagé chez Chelsea. L'arrivée de Faith chez Chelsea ne se passe pas comme prévu à cause de Victor, qui a empêché les déménageurs de faire leur travail. Au Club, Abby profite d'un petit déjeuner avec Dina pour l'interroger sur son passé. Un peu plus loin, Phyllis et William les observent tout en discutant de leur travail. Jack se remémore son enfance avant de questionner Ashley, puis Ravi au sujet de leur séjour au chalet.