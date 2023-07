Les feux de l'amour - Episode du 10 juillet 2023 - Premières minutes

Arturo, Lola, Rey et Sharon sont au ranch afin de se préparer pour le grand jour. N'ayant pas eu la possibilité de venir assister au mariage, Celeste les appelle en visio et en profite pour demander à Sharon de lui montrer sa robe de mariée. Faith, Mariah et Tessa ne tardent pas à arriver à leur tour, mais l'agent de Tessa la contacte en urgence pour lui annoncer une grande nouvelle. Chelsea tente quant à elle de rassurer Connor au sujet de son opération et attend le retour d'Adam, qui passe faire ses adieux à Chance et Abby. Après avoir croisé Phyllis au Néon écarlate, il ne peut cependant s'empêcher de douter de ses sentiments vis-à-vis de Sharon. Tous les invités se retrouvent enfin au Society pour le mariage et c'est alors l'occasion pour Chance de rencontrer Arturo, avant que Nick n'appelle Phyllis à la rescousse.