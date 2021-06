Les feux de l'amour - Episode du 10 juin 2021

Devon et Hilary trinquent à leur nuit de noces tandis que cette dernière s'affaiblit peu à peu. Nick retrouve Abby et Jack pour une réunion à propos d’Etalon noir. Abby propose de se charger de la communication de l’entreprise. Lauren décide de remonter le moral de Phyllis en l’emmenant boire un verre, mais William a eu la même idée et subit leurs reproches. Nick le provoque et ils en viennent aux mains. Victor propose à Nikki de rejoindre la société Newman. Sharon parle avec Tessa de Mariah, pendant que cette dernière se fait réconforter par Nick. Mariah finit par hésiter à quitter la ville. Elle annonce sa décision à Tessa pendant qu’Hilary vit ses derniers instants dans les bras de Devon.