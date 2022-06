Les feux de l'amour - Episode du 10 juin 2022

Sharon annonce à Mariah que Rey l’a quittée car il la sentait trop proche d’Adam. Nick relance un ancien projet qui lui tient à cœur et demande à Devon d’y participer. Nate convie Abby à dîner chez lui et se retrouve pris de court. Tessa est sous le choc en apprenant que son clip vidéo a décroché un million de like.