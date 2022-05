Les feux de l'amour - Episode du 10 mai 2022

Victor annonce à ses filles qu’il a débuté un nouveau traitement expérimental. Nikki l’emmène à la fête foraine pour lui changer les idées. Là, ils croisent Elena et Devon. Théo, qui en a assez de Summer, la laisse au Néon écarlate. Phyllis la retrouve passablement ivre et la raccompagne chez elle. Alors que Chelsea et Nick sont au restaurant, Calvin arrive.