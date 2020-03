Les feux de l'amour - Episode du 10 mars 2020

Toute l'équipe de Pêche d'enfer est invitée à dîner au Belvédère par Victoria. Mariah et Devon qui sortent ensemble choisissent le même restaurant pour leur premier dîner en tête à tête, tout comme Ashley et Ravi. Mais ces derniers doivent supporter Phyllis qui s'est invitée à leur table pour espionner William. Pendant ce temps, au Ranch des Newman, Jack aide Nikki à renouer avec sa passion. Chelsea et Nick ont enfin l'occasion de se retrouver et passent une soirée relaxante à domicile.