Les feux de l'amour - Episode du 10 mars 2021 - Premières minutes

Nicholas est préoccupé par ce que traverse sa sœur, mais Sharon le dissuade d’aller la voir. Après avoir discuté avec Mac, Nick décide de lui rendre visite. Phyllis et Victoria s’inquiètent des remords exprimés par Sharon. Lily et Hilary se disputent au sujet de la grossesse. Devon se confie à Jack. Il est heureux d’avoir un enfant, mais la mère lui pose problème. Kyle découvre via les vidéo d’Abby que Jack n’est pas le fils de John.