Les feux de l'amour - Episode du 10 mars 2023 - Premières minutes

Victoria propose à William de publier la vérité sur Adam et Victor, mais Lily et Amanda sont plus récalcitrantes à l’idée des poursuites qu’ils risquent. Elena questionne Nate sur sa vie amoureuse, mais ce dernier le prend mal. Sharon réconforte Adam, qui vient de se rappeler du meurtre d’AJ Montalvo, pendant que Chelsea se dirige elle aussi vers le Kansas. Nick reproche à son père d’avoir empiré les choses et de négliger Victoria et Connor. Amanda échange avec Lily puis avec Nate, sur sa difficulté à canaliser William.