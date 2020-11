Les feux de l'amour - Episode du 10 novembre 2020 - Premières minutes

Nikki et Victor décident de renouveler leurs vœux de mariage pour sauver les apparences, mais ils ont du mal à convaincre leurs proches de leur sincérité. Les tensions entre Ashley et Jack sont de plus en plus palpables. Ashley reproche à sa sœur de ne jamais prendre parti pour éviter les conflits. Paul met Nikki en garde au sujet de Victor : il craint qu'elle se fasse à nouveau berner. Nicholas n'accepte pas l'idée que ses parents renouvellent leurs vœux de mariage et refuse d'assister à la cérémonie qui aura lieu au Nouvel An.