Les feux de l'amour - Episode du 10 novembre 2022

Tessa tente tant bien que mal d’expliquer à Mariah pourquoi elle n’avait jamais évoqué son mariage avec Tanner. Même si Tessa soutient que c’était une erreur de jeunesse commise après une soirée trop arrosée et que Tanner et elle ne se sont jamais aimés, Mariah n’arrive pas à lui pardonner de lui avoir caché cet épisode de sa vie. Rey rend visite à Sharon au Néon écarlate. Cette dernière essaie de faire bonne figure alors qu’elle est préoccupée par les examens médicaux qui l’attendent. Chelsea et Adam annoncent à Connor qu’ils ont pris la décision de réunir leur famille sous le même toit de façon définitive.