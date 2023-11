Les feux de l'amour - Episode du 10 novembre 2023

Nicholas et Sharon cherchent un membre de leur famille, compatible avec Faith, pour une greffe de rein. Seul Adam a le même groupe sanguin qu’elle. Nicholas décide de se rendre au Kansas pour le retrouver. Tara passe voir Kyle et lui donne une photo récente d’Harrison. Imani arrive chez Amanda car cette dernière ne lui répondait pas. Elles ont une altercation. Imani lui demande d’annuler l’affaire du grand-père et de laisser sa famille tranquille.