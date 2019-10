Les feux de l'amour - Episode du 10 octobre 2019

Jill remarque la bague de fiançailles au doigt de Victoria et comprend qu'elle a accepté la demande en mariage de Travis. Mais lors des essayages de sa future robe de mariée, Chelsea comprend que Victoria n'est pas prête. Chloé, qui garde Christian dans l'appartement de Chelsea, contacte Sharon pour qu'elle puisse passer du temps avec le petit. Nick et Victor demandent à Leslie de se battre pour dissuader Dylan d'intenter un procès. Michael explique à son client qu'il a plus de chances d'obtenir un droit de visite seul qu'avec Sharon.