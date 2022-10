Les feux de l'amour - Episode du 10 octobre 2022

C'est Thanksgiving à Genoa City. Nikki et Victor ont convié la famille pour l'occasion et se réjouissent que Chelsea soit venue avec Connor. Au Néon écarlate, tout le monde s'affaire pour venir en aide aux plus démunis. Elena ne comprend pas l'indulgence de Nate à l'égard d'Amanda, qui envisage de rester à Genoa City. Phyllis s'invite chez Adam et tous les deux trompent ainsi leur solitude. Chelsea décide de dormir chez Adam, au grand désespoir de Nick.