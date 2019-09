Les feux de l'amour - Episode du 10 septembre 2019

C'est Halloween et la chasse aux bonbons se poursuit. Jack a découvert que Victor le faisait surveiller par Travis. Pour savoir qui divulgue les informations sur la société Newman, le jeune homme brave l'interdiction de Victor d'approcher sa famille et décide d'interroger Abby. Victor l'apprend et furieux, il le renvoie. Abby découvre le vrai coupable, Curtis Fielding. Phyllis a récupéré les documents, mais elle ignore qu'il s'agit en fait de fausses informations, inventées de toutes pièces par Victor pour piéger Jack et discréditer G Buzz. Dans l'espoir de mettre fin à la soif de vengeance de Jack, Phyllis essaie de le dissuader de donner ces informations à la presse. Chelsea a retrouvé Nick, particulièrement affecté par l'anniversaire de la mort de Christian. Elle passe un moment avec lui afin d'essayer de l'apaiser. Dylan tente de soutirer des informations à Patty, mais c'est finalement Nick qu'elle contacte...