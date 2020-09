Les feux de l'amour - Episode du 10 septembre 2020

Phyllis confronte William qui finit par lui avouer qu’il a bien utilisé son ordinateur pour télécharger des dossiers de chez Jabot. Quand celle-ci lui dit qu’il est tombé dans lepiège de Jack, il s’empresse d’appeler Victoria pour la prévenir. Furieuse, Phyllis le met à la porte avec toutes ses affaires. Jack raconte à Nikki ce qui s’est passé à la soirée d’Ashley. Il se dit inquiet de ne pas avoir retrouvé sa mère et s’en veut de ne pas avoir fait ce qu’il fallait avec sa mère. Sharon et Scott attendent des nouvelles de l’équipe mise à disposition par Victor pour découvrir qui est le responsable du réseau de prostitution. Cane surprend sa fille et Reed en train de regarder un film tous les deux et s’énerve. Prévenu par sa fille, Lily vient lui expliquer qu’elle lui a donné l’autorisation de sortir avec son petit ami après avoir discuté avec Victoria. Cane reproche à Lily de ne pas l’avoir prévenu et de lui avoir donné l’autorisation sans son accord. Après une discussion houleuse, Lily part se détendre à L'underground et discute avec Chelsea et Nick.