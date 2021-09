Les feux de l'amour - Episode du 10 septembre 2021

Ashley annonce à ses proches qu’elle refuse le rachat de ses brevets. Elle compte créer sa propre entreprise de cosmétiques à Paris. Elle quitte Genoa City le soir même. Sharon semble très mal à l’aise avec Rey, qui ne comprend pas son attitude. Devon demande de l’aide à Sharon pour transférer Lily dans un établissement plus proche de Genoa City. Cane et les jumeaux sont très affectés de ne plus pouvoir voir Lily au quotidien. Jack essaie de se racheter auprès d'Ashley, avant son départ. Il s’excuse pour son comportement, mais sa sœur ne change pas d’avis.