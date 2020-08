Les feux de l'amour - Episode du 11 août 2020

Victor reçoit des photos de Nikki et Jack ensemble. Graham explique à Dina ce qu'il a fait. Victor envoie à son tour les photos à Jack. Nikki explique à Jack qu'elle n'est pas avec lui pour se venger de Victor. Ravi découvre que des fichiers du pôle Recherche ont été téléchargé sans autorisation sur le serveur de Jabot. Ashley accuse Graham de ce piratage. Ravi a pour mission de vérifier les ordinateurs de Jabot, il prend celui de Dina, puis celui de Phyllis. William montre à Victoria ce qu'il y a sur sa clé usb : les fameux fichiers volés chez Jabot. Ils découvrent que Jack veut lancer une ligne pour ados, Jabot Junior. Victor entend la conversation de Victoria et de William, il sait à présent dans quelle situation se trouve Pêche d'Enfer et ce qu'a fait William. Il leur propose son aide pour contre-attaquer Jack. Phyllis insiste auprès de Lauren pour qu'elle accepte de laisser tomber Pêche d'Enfer et qu'elle suive le plan marketing de Jack. Lauren ne se laisse pas faire.