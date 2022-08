Les feux de l'amour - Episode du 11 août 2022 - Premières minutes

Victor révèle à Michael qu’il est en vie et lui explique pourquoi ils avaient mis en place ce stratagème. Puis ils tiennent tous les deux une conférence de presse pour l’annonce officielle. Summer est sous le choc et Phyllis hors d’elle. Nick l’avait annoncé à Chelsea juste avant, mais elle est tout de même furieuse qu’il lui ait menti. Rey est également fâché contre Paul lorsqu’il découvre qu’il était au courant. Victor avoue à ses proches qu’Adam est venu le voir et qu’il l’a laissé filer car il pense que sa “mort” a fait de lui un nouvel homme. Cane se porte volontaire pour retrouver Chance.