Les feux de l'amour - Episode du 11 avril 2023

Amanda informe Mariah qu’elle est la sœur d’Hilary. Mariah la comprend car son histoire ressemble à celle qu’elle a elle-même vécue. Elle recommande à Amanda d’aller voir Jack, pour en savoir plus sur sa sœur. Amanda se tourne ensuite vers Phyllis, qui lui conseille d’aller de l’avant et de penser à elle. Devon organise un déjeuner-surprise dans le parc pour faire plaisir à Elena et lui accorder du temps. Kyle annonce à son père qu’il s’est fiancé avec Summer. Jack n’est pas ravi de l’apprendre et tente de le dissuader de se marier. Lola explique à Mariah qu’elle a quitté Thé. Elle attend désormais les papiers du divorce. Kyle se rend au Society pour en parler à Lola, mais elle esquive la conversation. Mariah propose à Lola une soirée entre filles.