Les feux de l'amour - Episode du 11 décembre 2020 - Premières minutes

Mariah s'inquiète pour son avenir et celui des autres employés de G Buzz. Hilary refuse finalement les offres des investisseurs et se tourne vers Devon, qui a de bons arguments. Victoria rentre de voyage d'affaires plus tôt que prévu et découvre Ashley dans son bureau. Victor l'a engagée et elle supervise Pêche d'enfer, ce qui n'est pas du goût de Victoria. Elle tente de mettre les choses au clair avec son père. Mariah essaie de faire son mea culpa auprès de Noah, en vain. Il lui en veut toujours. Tessa revient à la charge avec Mariah, mais elle se fait rejeter. Nick apporte l'argent trouvé dans le mur de la salle de bains au poste de police, pour être certain qu'il ne s'agit pas d'argent sale. Il s'avère que non. Persuadé qu'il appartenait à Adam, il estime qu'il revient à présent à Chelsea. J.T. et Nick ont une petite discussion qui finit bien.