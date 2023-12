Les feux de l'amour - Episode du 11 décembre 2023

Chelsea restera à l’hôpital et n’ira pas en prison. Mais Michael trouve étrange que le médecin de Victor s’occupe de son traitement. Ce dernier côté conseille à Chelsea de continuer à jouer le jeu sinon, il l’empêchera de sortir de l’hôpital. Victor souhaite qu’Adam et Nicholas collaborent ensemble et que Noah revienne à Genoa City pour travailler chez Newman Medias. Cela rend Phyllis méfiante quand Nick le lui apprend. Ashland fait irruption chez les Abbott et exige de voir son fils. Il continue de menacer Tara. Puis, Kyle annonce à Ashland qu’Harrison est son fils, comme en atteste le test de paternité auquel il vient de se soumettre. Sally souhaite envoyer Summer à Milan en lui faisant miroiter un emploi dans une maison de haute couture, Marchetti. Rey et Sharon souhaitent se rendre à Miami afin de rendre visite à la famille de Rey et passer une seconde lune de miel.