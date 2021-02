Les feux de l'amour - Episode du 11 février 2021

Nikki, Ashley, Abby, Nicholas, Victoria et J.T. sont à l'hôpital et attendent des nouvelles de Victor, qui a dû être opéré d'urgence pour arrêter son hémorragie cérébrale. Alors que Victoria et Ashley se disputent pour savoir qui devrait remplacer Victor le temps de sa convalescence, Julia, la première femme de Victor, les rejoint dans la salle d'attente. Jack passe une première nuit en cellule après avoir été arrêté pour tentative de meurtre. Le lendemain,Traci, Gloria et William sont présents pour le soutenir lors de son audience préliminaire, mais le juge refuse de le relâcher en attendant son procès. Pourtant absent à l'audience, Kyle est le premier à rendre visite à son père en prison. Lily et Cane mettent en application leur plan pour empêcher Hilary de se rendre à son rendez-vous pour son insémination.