Les feux de l'amour - Episode du 11 février 2022 - Premières minutes

Traci discute avec Cane et tente de lui faire comprendre que le baiser avec Victoria n’est pas la cause du divorce. Cane accepte de signer les documents pour rendre sa liberté totale à Lily, qui en éprouve le besoin. Victoria prend un verre avec Brandon, à Las Vegas, et passe la nuit avec lui. William arrive le lendemain matin à l’improviste. Phyllis est contente de savoir qu’elle peut toujours compter sur Michael en tant qu'ami. Grâce à lui, elle garde son sang-froid devant Rebekah et Nick. Elle va ensuite voir Jack et lui demande une occasion de recommencer à zéro, professionnellement. Nick a une aventure avec Rebekah.