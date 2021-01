Les feux de l'amour - Episode du 11 janvier 2021

Chelsea récupère Connor et Christian chez Nikki et Victor en expliquant que toute la famille souhaite partir quelques jours pour se changer les idées. Phyllis presse Sharon de corroborer son histoire pour que la police arrête Chelsea avant qu’elle ne quitte la ville avec les enfants, mais Sharon refuse car elle ne se souvient de rien. Chelsea est prise de remords en repensant à tous les bons moments qu’elle a vécu avec Nick et décide de laisser Christian au seuil de la porte de Victoria. Cette dernière prévient Nick qui retrouve une lettre de Chelsea lui expliquant la situation...