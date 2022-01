Les feux de l'amour - Episode du 11 janvier 2022 - Premières minutes

Le procès de Victoria, Nikki et Sharon est en cours. L’accusation interroge Mariah à la barre. C’est ensuite au tour de Michael. Il finit par lui demander qui lui a envoyé le lien de la vidéo. Kyle rencontre Ana et Devon. Après avoir parlé de Lola, Ana et Devon décident de retourner à l’hôpital pour effectuer les tests de compatibilité. Mais ils s’avèrent négatifs. Summer se sentait inutile au procès. Ele rejoint Kyle et lui propose de passer le test. William voudrait que Kerry se range de leur côté, avec Jack, afin de retirer Phyllis de son poste de P.-D.G. de Jabot. Mais ce dernier refuse de l’utiliser car il tient trop à elle. Il réfléchit à une autre approche.