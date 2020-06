Les feux de l'amour - Episode du 11 juin 2020

Juliet fait la rencontre de Charlie à la piscine sans savoir qu'il s'agit du fils de Cane. Lily recontacte Barry, qui lui propose un casting pour une publicité. Elle demande à Jordan de le tourner. Dina et Jack se réconcilient et celui-ci lui propose de séjourner au chalet. Ashley se demande si sa mère ne fait pas une dépression. Phyllis découvre Victoria, évanouie dans l'ascenseur. Elle en parle à Jack. William, à qui Victoria a demandé de prendre les enfants en charge pour aller chez le médecin, décline sa soirée avec Phyllis. Cane est certain que Victoria a poussé Jack à ne pas le recruter et lui demande des explications.