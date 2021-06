Les feux de l'amour - Episode du 11 juin 2021 - Premières minutes

Summer tente de séduire Willliam, qui la repousse encore une fois. Hilary est morte et Mariah lui rend hommage en direct sur G Buzz. Malgré sa tristesse, Devon est dans le déni et continue de travailler. Sharon, qui a découvert un billet de train dans un sac de Mariah, va la trouver pour avoir des explications. Mais Mariah lui affirme qu’elle reste finalement à Genoa City. Tessa avoue à Mariah qu’elle ne veut pas choisir entre Crystal et elle. Elle fera donc des allers-retours pour la retrouver. Nick demande à Jack de ne pas se servir d’Etalon noir pour assouvir ses désirs de vengeance. Phyllis est triste à la fois de la perte d’Hilary et de ses rapports compliqués avec William. Jack tente de la consoler.