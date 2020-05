Les feux de l'amour - Episode du 11 mai 2020 - Premières minutes

Cane révèle à Victoria qu’il a couché avec Juliet à Tokyo et qu’elle est enceinte. Lily est dévastée par l’annonce de la grossesse de Juliet. Jack s’interroge au sujet des motivations de Graham. Dina explique à Jack et Ashley qu’elle a rédigé un nouveau testament et qu’elle va laisser la plus grosse partie de sa fortune à Graham.