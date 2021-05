Les feux de l'amour - Episode du 11 mai 2021

Victor a fait publier un article vantant son excellente forme pour démentir les rumeurs sur son état de santé fragile. Convaincu d'être le fils de Phillip Chancellor, Jack est déterminé à exhumer son corps pour procéder à un test ADN. A L'athletic club, la conversation s'envenime entre lui et Cane, venu déjeuner en famille. Ashley cherche à raisonner Jack, en vain. Shauna et Charlie se réconcilient et officialisent leur relation sur les réseaux sociaux. Devon défend vivement Hilary face à Lily et Cane puis, il rassure Hilary sur ses sentiments pour elle. Abby et Arturo s'embrassent. Ashley met en garde Victoria sur un éventuel retour de J.T. à Genoa City.