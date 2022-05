Les feux de l'amour - Episode du 11 mai 2022 - Premières minutes

Kyle redoute la rencontre de Céleste avec sa famille. Lola découvre que sa mère avait compris dès le départ que Kyle vivait avec elle, mais elle ne disait rien. Céleste est enchantée de rencontrer Jack. Ana annonce à Tessa et Mariah que la vidéo est en ligne, elle fait beaucoup de vues et les commentaires sont positifs. Kevin fait en sorte qu’elle soit diffusée à la fête foraine. Les filles sont ravies. Phyllis cherche Summer et au passage, invite Jack à sa soirée. Seuls, Lauren, Michael et Jack viennent et au vu de l’ambiance, ils ne restent pas.