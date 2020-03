Les feux de l'amour - Episode du 11 mars 2020

La soirée entre les membres de Pêche d'enfer se poursuit, mais Cane surprend une conversation entre William et Phyllis et passe le reste de la soirée à titiller William. Une fois rentrée à la maison, Lily déconseille à Cane de se mêler de l'histoire entre William, Phyllis et Victoria. Victor rentre de son voyage et trouve Nikki en compagnie de Jack, ce qui le met en colère. Nikki, elle, n'a toujours pas tourné la page sur les derniers événements et annonce à Victor qu'il ira vivre dans la maison des invités. Ashley découvre que Jack a une relation avec Gloria, mais alors qu'ils s'expliquent, Ravi arrive pour tenter de sauver sa soirée qui a été interrompue par Phyllis.