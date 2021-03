Les feux de l'amour - Episode du 11 mars 2021

Victoria organise une fête pour que toute la famille puisse dire au revoir à Reed car il part vivre en internat. Nikki et Phyllis voient arriver Sharon et s’inquiètent de ses réactions. Kyle partage un moment convivial avec Dina pour tenter de découvrir la véritable identité du père de Jack. Hilary fait une découverte déplaisante au sujet de sa grossesse. Victor demande à Arturo de venir au ranch pour parler du projet Nouveau départ et ne manque pas de le mettre en garde.