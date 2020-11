Les feux de l'amour - Episode du 11 novembre 2020 - Premières minutes

Reed apprend que son père s'est séparé de Mackenzie et accepte mal la nouvelle. Il décide de décompresser dans une soirée organisée par des copains de Charlie et boit de l'alcool sous le regard de Mathilda. Nick propose à Chelsea de quitter l'appartement d'Adam et de bâtir la maison de leurs rêves. Mais cette dernière, encore trop nostalgique, n'accepte pas cette idée. Sam sort enfin de l’hôpital. Mathilda et Charlie lui ont réservé une petite fête d'accueil à la résidence Chancellor. Lily et Devon s'y rendent et s'étonnent de la proximité entre Hilary et Cane. Jill apprend ce qui s'est passé entre Ashley et Jack au sein de Jabot et elle a des doutes concernant la vente de Chancellor.