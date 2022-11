Les feux de l'amour - Episode du 11 novembre 2022

Mariah encourage Tessa à partir en tournée avec Tanner Watts, l’ex-mari de cette dernière. Lola a préparé une surprise pour l’anniversaire de Kyle. Ils passent la soirée tous les deux et évoquent leur avenir. Summer et Théo on beaucoup de choses à dire sur le mariage de Kyle et Lola. William et Amanda sont surpris par Sharon en train de boire un café entre amis. William est pris de panique car il ressent le besoin de cacher cette amitié naissante.