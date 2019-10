Les feux de l'amour - Episode du 11 octobre 2019

Jill convoque Travis sous couvert d'un entretien professionnel. En réalité, elle insiste sur le fait que Victoria et William sont faits l'un pour l'autre. Croyant que Jill cherche à le remplacer, Cane se rend sur place, mais Jill le rassure et le renvoie travailler depuis son domicile, où Lily prend soin de lui. Au tribunal, Dylan demande un droit de visite à Christian pour Sharon et lui. Nikki avait convaincu Nick de se montrer clément mais entre-temps, celui-ci a appris que Sharon a vu Christian en cachette. Il refuse catégoriquement le droit de visite et demande une ordonnance restrictive à l'encontre de Sharon et Dylan. Hilary cherche par tous les moyens à couvrir l'événement. A contrecœur, William révèle à Victoria que Travis l'a trompée.