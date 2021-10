Les feux de l'amour - Episode du 11 octobre 2021 - Premières minutes

Arturo encourage Abby à acheter un bien à usage mixte et à aller au bout de ses rêves. Nate, Cane, Mattie et Charlie font une surprise à Devon et s’invitent à dîner chez lui. Sa sœur, Ana, vient les rejoindre. Devon l’engage à la place de Tessa dans son entreprise. Mariah donne des conseils à Kyle au sujet de Lola. Sharon met de côté ses sentiments naissants pour Rey et lui offre une carte cadeau pour qu’il puisse inviter Mia au restaurant.