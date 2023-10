Les feux de l'amour - Episode du 11 octobre 2023 - Premières minutes

Nicholas et Sharon retrouvent Faith à l’hôpital et s’interrogent sur l’identité de l’homme qui a sauvé leur fille. William souhaite se venger de Victor et d’Adam en prévenant Ashland Locke de ses crimes. Lily lui propose une séance de massage au Grand phénix. Chelsea donne à Chloé les détails du plan mis au point contre Adam. Kyle avoue sa liaison passée avec Tara à Jack, qui souhaite prendre les choses en main.