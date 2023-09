Les feux de l'amour - Episode du 11 septembre 2023 - Premières minutes

La photo d’Adam et Sharon qui s’embrassent est visible sur internet. Les explications de Sharon ne suffisent pas à faire décolérer Rey. Victor vient prévenir Adam, qui tente de le cacher à Chelsea. Devon fait part à Lily de son envie d’aider Abby et Chance à concevoir un enfant. William insiste auprès de Victoria pour savoir si c’est elle ou son père qui sa cache derrière l’offre de rachat de la société qu’il convoitait. Adam rend visite à Sharon. Nick fait de son mieux pour protéger Faith et apaiser Rey. Chelsea parvient à voir la photo sur le portable d’Adam.