Les feux de l'amour - Episode du 12 août 2020

Ravi inspecte tous les ordinateurs pour savoir qui est entré dans le serveur de Jabot pour y télécharger des fichiers, il annonce à Ashley et Jack que le coupable a utilisé l’ordinateur de Phyllis et le mot de passe de Dina. Kevin est de retour à Genoa, Mariah en profite pour se confier à lui et lui avouer les sentiments qu’elle a pour Tessa. Victor propose à Victoria de lui confier une gamme de produit développée à l’époque de Newman Cosmetic, William est très méfiant, mais Victoria fini par accepter.