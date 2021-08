Les feux de l'amour - Episode du 12 août 2021 - Premières minutes

Nick et Sharon font une dernière soirée en tant que « célibataires » avant de se passer la bague au doigt. Phyllis tente de convaincre Nick de ne pas parler de leur nuit secrète à Sharon tandis que Victoria et Nikki font tout pour que Sharon ne parle pas de la mort de J.T. De son côté, Mariah découvre le pot-aux-roses concernant l’infidélité de Nick et hésite à en parler à Sharon. Rey retrouve Sharon par hasard au café et tous ceux se confient l’un à l’autre tandis que William révèle son lourd secret à Phyllis.