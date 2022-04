Les feux de l'amour - Episode du 12 avril 2022

Victoria et William célèbrent leur engagement mutuel devant leur famille lorsque Phyllis et Adam, les grands oubliés de la cérémonie, arrivent pour gâcher la fête. Phyllis se fait rapidement recadrer par sa fille, William et Nicholas. Elle repart donc plus en colère que jamais et décide d’aider Adam à pirater Etalon noir. Inspiré par Victoria et William, Kyle demande à Lola de l'épouser.