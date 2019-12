Les feux de l'amour - Episode du 12 décembre 2019 - Premières minutes

William tente une nouvelle fois de convaincre Victoria d'être un peu moins dure avec Reed, qu'elle a humilié devant une amie, Zoey. Lily et Cane annoncent à Devon qu'elle est l'ambassadrice de Pêche d'enfer. Colin en profite pour semer le doute chez Cane. Après avoir passé la nuit ensemble, Gloria et Jack décident de ne plus jamais en reparler. Pris au dépourvu, Jack apprend à Jill que Lauren et lui ont passé un accord. Michael s'inquiète pour sa mère.