Les feux de l'amour - Episode du 12 décembre 2023

Kyle découvre les résultats du test de paternité. Il est bel et bien le père de Harrison. Avec Tara, ils l’annoncent au petit garçon en lui expliquant que Kyle fera désormais partie intégrante de sa vie. Lily et William emménagent dans leur nouvelle maison. Amanda et Imani s’entretiennent avec la détective privée qui a aidé Richard Nealon à retrouver son enfant.