Chloé et Kevin changent la date de leur mariage et cela bouleverse les projets de tout le monde, plus particulièrement ceux de Nicholas qui, après sa conversation avec Paul, sait qu'il lui faut des aveux pour incriminer le meurtrier de son frère. Victoria trouve une solution pour recruter Chloé, au grand dam de Cane qui aurait préféré la voir repartir au Japon.