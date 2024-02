Les feux de l'amour - Episode du 12 février 2024

Tandis que Phyllis essaie de convaincre Kyle du comportement suspect de Sally et Tara, Kyle nie en bloc et condamne fermement le comportement qu'elle tient envers Tara. Victor et Nikki cherchent à s'assurer que Summer est heureuse depuis son arrivée à Milan. La relation entre Jack et Sally prend un nouveau tournant, alors que les rapports entre Ashland et Tara s'enlisent en raison de leurs désaccords. Victoria fait des aveux à William sur sa relation avec Ashland. En quête de vérité, Phyllis échafaude un plan et subtilise le téléphone de Sally pour envoyer un message.